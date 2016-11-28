Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışan 13’ü İran ve 8’i Suriye uyruklu toplam 21 kaçak göçmen, Çamlimanı mevkii kuzeybatısında fırtınaya yakalandı. 5 kişi kapasiteli lastik botun alabora olması üzerine denize düşen 21 kaçak göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Kuşadası Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, havadan ve denizden kurtarma çalışması başlattı. Zamanında yapılan müdahale sonucu batan bottaki göçmenler sağ olarak kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, alabora olan lastik botun devrilmesiyle denize düşen 21 göçmenin fırtınaya rağmen kurtarıldığı belirtilerek, Kuşadası Limanı’na getirilen göçmenlerin ifadesi sonucu tüm göçmenlerin kurtarıldığı ve kayıp şahıs olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Zafer Hacısalihoğlu