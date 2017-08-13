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Kuşadası’nda düğün dönüşü facia: 1 ölü, 4 yaralı

Kuşadası’nda hatalı sollama yapan bir araç, biri Davutlar’daki düğünden dönen bir aileyi taşıyan otomobil olmak üzere iki araca çarptı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kuşadasında düğün dönüşü facia: 1 ölü, 4 yaralı

13 Ağustos 2017 14:18


Kuşadası-Davutülar yolu Değirmen mevkiinde meydana gelen kazada, Kuşadası yönünden gelen 35 AR 5656 plakalı bir cip, hatalı sollama yaparak Davutlar’da bir düğünden dönen ve içinde 5 kişi olan Ali Can Güçsoy’un kullandığı 06 FVK 15 plakalı bir otomobile çarptı. Hem hatalı sollama hem de aşırı hız sonucu gerçekleşen çarpma sonucu sürüklenen otomobil, seyir halinde olan B AE 4949 Alman plakalı bir otomobile çarparak durabildi. Kazada, Davutlar’daki düğünün ardından Kuşadası’na eğlenmeye giden otomobilde bulunan ve Davutlar’da kuaförlük yaptığı belirlenen evli ve bir çocuk annesi Kevser Güçsoy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Can Güçsoy Kuşadası Devlet Hastanesi’ne diğer yaralı 3 kişi ise Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılacak, tedavi altına alındı. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: düğün dönüşü, kaza, Kuşadası


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