Kuşadası’nda kadın emlakçı kiralık araçla uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda emlakçılık yapan 53 yaşındaki Nurhayat T. isimli bir kişi, 09 BYK 145 plakalı kiralık araçla Değirmendere Mahallesi Uydukent mevkiinde seyir halindeyken yokuşta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağıya hızlanan araç istinat duvarı da bulunan 10 metrelik uçuruma takla atarak yuvarlandı. Ağır yaralanan araç sürücü, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ambülansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nurhayat T., ilk müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Zafer Hacısalihoğlu