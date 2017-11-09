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Kuşadası’nda okullara geri dönüşün eğitiminde yeni dönem başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak verilen geri dönüşüm eğitiminin 2017-2018 dönemi başladı.

Kuşadasında okullara geri dönüşün eğitiminde yeni dönem başladı

09 Kasım 2017 22:39

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla verilen geri dönüşüm eğitimleri 2, 3, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak çevre, geri dönüşüm ve atık piller konularını kapsıyor. 

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 2017-2018 eğitim öğretim yılında 30 okulda vereceği eğitimler sayesinde çocukları çevre kirliliğini önleme, azaltma, ambalaj atıkları ve atık pil ile yağların evsel atıklardan ayrı toplanması konularında bilinçlendirmeyi hedefliyor. Belirlenen program dahilinde yıl boyunca devam edecek eğitimler Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Eğitim Sorumluları Derya Tezcan ve Fatma Kızılkaya tarafından verilecek. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

 

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