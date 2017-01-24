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Kuşadası’nda silah kaçakçılığı operasyonu

Kuşadası polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 6 adet ruhsatsız silah ile bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Kuşadasında silah kaçakçılığı operasyonu

24 Ocak 2017 07:51

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği(KOM) tarafından ,İ.N isimli şahsın Kuşadası’nda silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. İ.N. isimli şahsi takibe alan Kuşadası KOM ekipleri, sahsın kullandığı araçta yaptıkları aramada 1 adet sig sauer marka kaçak tabanca yakaladı. Daha sonra mahkeme kararıyla İ.N. isimli zanlının einde yapılan aramada ise 5 adet 7.65 mm çapında SIG SAUER marka tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör, mermiler ele geçirdi. Evde yapılan operasyonda ayrıca, 12,77 gram Sentetik (Metamfetamin) uyuşturucu madde, 2,35 gram Kokain, 1,94 gram Esrar Maddesi, 21 adet Ecstasy Hap, 1 adet Hassas Terazi de yakalandı. Sorgusu tamamlanan İ.N. isimli şahıs daha sonra “ Silah Kaçakçılığı ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan hakim karşısına çıkarıldı. 

Zafer Hacısalihoğlu
 


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