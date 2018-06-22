Kuşu kurtarmak isterken kollarını kaybetmişti! 'Hiç pişman olmadım'

Ağrı Diyadin'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, 9 ay sonra köyü Gülbuldu'ya döndü. Arkadaşlarıyla köyünü gezdi ama olayın yaşandığı ölümden döndüğü yere gitmedi. Çok sevdiği güvercinlerle vakit geçirdi. Ramazan’a annesi Fatma Taşdemir kol kanat oldu.

Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz'da Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak.

Ramazan Taşdemir, kollarına protez takılması için yeniden yardım talebinde bulunarak, “O gün kollarımı kaybetmemi neden olan güvercini kurtardığım için hiç pişman olmadım” dedi.

Ramazan, “Annemin ‘Yavrum kolsuz kanatsız kaldı’ sözlerini daha sonra gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok etkilenmiştim. Hastanede kaldığımız süre hem benim için hem de ailem için çok zor oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiç bir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım sürede en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem benim kolum kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, bana kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum.” diye konuştu.

Ramazan’ın babası Mehmet Taşdemir’de, “Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz'da Ankara'ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak. Herkes bize yardımcı olmak için söz verdi. İnşallah Ramazan protezlerine kavuşacak” dedi.