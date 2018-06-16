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Kütahya’da 2 kilo ağırlığında dev mantar

Kütahya Türkmendağı Uluköy Yaylasında mantar toplayan bir vatandaş yaklaşık 2 kilo ağırlığında dev bir kızıl mantarı buldu .

Kütahyada 2 kilo ağırlığında dev mantar

16 Haziran 2018 18:18

Kütahya'ya 35 kilometre uzaklıktaki, bin 826 rakımlı Türkmendağı'nda yer alan Uluköy Yaylasında Mehmet Demir isimli vatandaş tarafından bulunan yaklaşık 2 kiloluk mantar görenleri şaşkına çevirdi.

İlk defa bu kadar iri mantarla karşılaştığını söyleyen Mehmet Demir,” Ata geleneği olan yayla kültürünü yaşatmak adına yaz aylarını Türkmendağı'nda bulunan Uluköy Yaylasında geçiriyorum. Burası kekik, nane, çam havasıyla ve buz gibi sularıyla bizim vazgeçilmezimizdir. Hafta sonları yaylada ailemizle doğa gezisi yaparak tabiatla içi içe olan ormanlık alanlarda mantar arıyoruz. Bu bölgede kızıl, ak, melki ve kuzugöbeği ismiyle bilinen mantar türleri sıkça bulunmaktadır. İlk defa yaklaşık 2 kilo civarında yörede kızıl mantar olarak bilinen bir mantar buldum. Ender bulunan bu mantarın tadı et kadar lezzetlidir, kesinlikle zehirli değildir. Yıllardır bu mantar yöremiz halkı tarafından gönül rahatlığı ile yenmektedir” dedi. 

Demir, buldukları mantarları yayla sakinleriyle birlikte mangalda ve kuzinede pişirerek yiyeceklerini belirtti.
Hüseyin Efe
 

 

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