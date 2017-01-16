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Kütahya'da 6 yıl önce işlenen çocuk cinayeti çözüldü

Kütahya'da, yaklaşık 6 yıl önce bir göletin kenarında iple boğularak öldürülmüş halde bulunan 13 yaşındaki Semi Kayalı'nın katil zanlısı ve olayın azmettiricisi yakalandı.

Kütahyada 6 yıl önce işlenen çocuk cinayeti çözüldü

16 Ocak 2017 18:05

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan özel ekip tarafından, 29 Ekim 2010 Kıranşeyh köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait gölet kenarında cesedi bulunan ve faili meçhul kalan zihinsel engelli Semih Kayalı (13) cinayetini çözmek için yeniden çalışma başlatıldı. Cinayetin gerçekleştiği dönemde tanık ve şüpheli ifadelerini inceleyen ekip, çelişkili ifadelerden yola çıkarak yakın takibe aldıkları zanlıları gözaltına aldı ve tekrar sorguladı. Çalışmalar neticesinde, o dönem 16 yaşında olan K.Ç.'nin (22) cinayeti işlediği o yıllarda köydeki ilköğretim okulunun hademeliğini yapan Süleyman K'nın (57) da olayı azmettirdiği tespit edildi. Zanlıların sorgularında, hademe Süleyman K'nın, K.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğuna şahit olmasından dolayı Semi Kayalı'nın öldürüldüğünü itiraf ettikleri öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Süleyman K., 'çocuğa cinsel istismar ve cinayete azmettirmek', K.Ç. ise 'kasten adam öldürmek' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Hüseyin Efe

Etiketler: 6 yıl önce işlenen çocuk cinayeti, çözüldü, Kütahya, zihinsel engelli Semih Kayalı


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