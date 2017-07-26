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Kütahya'da bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahyada bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı

26 Temmuz 2017 07:13
Bariyer otomobili biçti: 3 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Metin Kara yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Bariyerlerin biçtiği otomobildeki Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Elçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi. 

Hüseyin Efe

Etiketler: bariyer, kaza, Kütahya


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