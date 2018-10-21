Kütahya'da ilginç hırsızlık olayı

Edinilen bilgiye göre, Emet Etibor işletmesinde işçi olarak çalışan ve boş vakitlerinde aile bütçesine katkı sağlamak için 3 inek besleyen Mehmet Dursun, ineklerine kışın yedirmek için ektiği yoncaları biçmek için 4 dönümlük tarlasına gittiğinde gözlerine inanamadı. 2 gün aradan sonra gittiği tarlada tel örgülerin söküldüğünü ve yoncaların biçildiğini gören, Dursun yaklaşık bin 500 lira masraf ederek hasat yapmayı beklediği ürünlerinin çalınması ile şok yaşadı.

Etibor'da taşeron işçi olarak çalıştığını ancak aldığı maaşın yetmediğini belirten Mehmet Dursun, ''Burası Emet ilçesi Yağcık köyü Hamam önü karşısı. Tek maaşla 5 nüfus bakılmıyor. Ek iş olarak 3 tane büyükbaş inek aldım. Buraya yonca ektim. Onların sütü ile yağı ile ve buzağısını satarak çocuklarıma üç beş kuruş koyabilir miyim, ek gelir yapabilir miyim diye düşündüm. Bu görmüş olduğunuz tarlaya yonca ektim ve tel örgüyle çevirdim. Tel örgüyle çevirdiğim halde teller yıkılıyor, 2 römork yoncam bir gecede çalınıyor. Emet tarihinde ilk defa duyulmuş ve yaşanmış bir olay. Yetkililerden yardım istiyorum'' dedi.

Yunus Daşdemir

