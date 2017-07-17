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Kütahya'da raybüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da kontrolsüz hemzemin geçitte raybüsün (ray otobüs) otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kütahyada raybüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

17 Temmuz 2017 22:32

Alınan bilgiye göre, makinistler M.P. ve K.K. yönetimindeki 71 606 sefer sayılı Kütahya-Eskişehir seferini yapan raybüs, Uluköy yakınlarında kontrolsüz hemzemin geçitte Hümmet Sürücü yönetimindeki 26 AU 263 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada otomobilin arka koltuğunda oturan Emine Özdemir (64) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ile eşi Hatice Sürücü ve Nurettin Özdemir ağır yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi raybüsteki yolcular yaptı. Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobilde sıkışarak ölen Özdemir'in cesedi AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza nedeniyle demiryolu hattında ulaşım sağlanamazken, raybüste bulunan yaklaşık 200 yolcu otobüslerle Eskişehir'e gönderildi. 

Hüseyin Efe
 


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