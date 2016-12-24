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Kütahya'da yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Kütahya'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Kütahyada yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

24 Aralık 2016 12:42

Çocukların cansız bedenlerine ulaşılırken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
İddiaya göre, Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak’ta bir evde, 2 çocuğun yalnız kaldığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan iki eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından Berkay Yenilmez (3) ve Berat Yenilmez’in (6) cansız bedenlerine ulaşıldı. Murat ve Döndü Yenilmez çiftinin, 2 katlı evlerinden sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere ayrıldığı iddia edildi.

Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, çocukların cesetlerinin savcının yapacağı incelemenin ardından otopsi için hastaneye kaldırılacağı öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. 


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