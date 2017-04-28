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Kutay Gözgör, “Türk Lirası hafta boyunca pozitif ayrıştı”

Türk Lirasının dolara karşı performansını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Öğretimi Görevlisi Kutay Gözgör, 16 Nisan günü gerçekleştirilen referandum sonrası değer kazanım sürecine başlayan TL, bu hafta dolara karşı yüzde 2 ile en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi olduğunu ifade etti. Gözgör, Türkiye’nin risk primini gösteren CDS oranlarının da son iki yılın en düşüğüne gerilediğini sözlerine ekledi.

Kutay Gözgör, “Türk Lirası hafta boyunca pozitif ayrıştı”

28 Nisan 2017 11:35

“TCMB TL’yi destekledi”

TCMB’nin TL’yi desteklediğini ifade eden Gözgür aynı zamanda, “Referandum sonrası azalan politik risk süreci TL varlıklarını değerlendirirken, Borsa İstanbul rekor seviyelere yükseldi. Dolar kuru ise son dört ayın en düşük seviyelerine geriledi. Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasanın beklentisi aksine, geç likidite penceresini 50 baz puan yükselterek yüzde 12,25 seviyesine taşıması TL’yi güçlendiren diğer bir etken olarak karşımıza çıktı. Öte yandan küresel gelişmelerin de TL’yi desteklediğini gördük. Fransa seçimlerinde Avrupa Birliği’ne karşı olmayan Macron’un seçilmesi, Trump’ın vergi politikalarını açıklaması gelişmekte olan ülke para birimlerine olan ilgiyi yükseltti. Türkiye’nin risk primini gösteren CDS ise 212 puana gerileyerek yaklaşık iki yıldan bu yana en düşük seviyelerine geriledi” dedi.

“TL varlıkları olumlu görüntüsünü koruyor”

Gözgür son olarak da , “TL dolar karşısında hafta boyunca yaklaşık yüzde 2,00 değer kazanarak benzer hareket sergilediği gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı pozitif ayrıştı. TL ile yakın hareketler gerçekleştiren Güney Afrika Randı (ZAR) Dolara karşı yüzde 1,90, Brezilya Reali yüzde 1,10, Rus Rublesi ise yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Dolar kurunun yanı sıra BIST100 endeksi ise 95,196 puan ile rekor seviyelere yükseldi. TL’nin değer kazanması sonrası gram altın ise yaklaşık yüzde 4 değer kaybı yaşadı. Önümüzdeki hafta ise TL varlılarını etkileyecek önemli gelişmelerin yer aldığını söyleyebiliriz. 3 Mayıs günü açıklanacak olan Türkiye enflasyon oranı ve Amerika Merkez Bankasının (FED) faiz kararı TL varlıklarını etkileyebilir. Özelikle enflasyon oranı TCMB’nin gelecek dönemde uygulayacağı politikalara yönelik beklentilerin şekillenmesinde önemli bir etken olabilir. Dolar kurunun teknik seviyelerine baktığımızda ise güçlü destek olan 3.500 – 3.550 bölgesinin aşağı yönlü geçilemediğini görüyoruz. Bu seviyenin kırılması halinde gerilemeler hız kazanarak 3.4750 seviyesine doğru sürebilir. Direnç olarak ise 3.6250 izlenebilir” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: CDS oranları, ekonomi, nişantaşı üniversitesi, TCMB, Türk lirası


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