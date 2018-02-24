Kuveyt’te öldürülen Filipinli işçinin cesedi dondurucuda bulundu

Kuveyt’te işkence yapılarak öldürülen Demafelis’in cesedi derin dondurucuda bulundu. Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter S. Cayetano, gö altına alınan Lübnan vatandaşı Nader Essam Assaf hakkında Duterte’ye bilgi verildiğini aktardı.

Cayetano, “Duterte, katilin Lübnan hükümetinin elinde olmasını memnuniyetle karşılıyor. Assaf’ın gözaltına alınması adalet arayışımız noktasında önemli bir adım” açıklamasını yaptı. Eşiyle birlikte cinayeti işledikleri belirtilen olayda Kuveyt yetkililerinin yerlerini bulabilmek için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'ndan (INTERPOL) yardım istedikleri de aktarıldı. Cayetano, Kuveyt makamlarının Assaf’ın iadesini talep ederek katillerin Kuveyt’te yargılanmalarını beklediklerini söyledi.

Filipinli işçinin öldürülmesinden sonra Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vatandaşlarına Kuveyt’te çalışma yasağı getirmişti. Duterte geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Filipinler ve Kuveyt arasında müzakerelerin sürdüğünü, Filipinli işçilerin haklarının korunması ve ikili anlaşmaya varıldığında ilişkilerin normalleşebileceğini açıklamıştı.

Rj Afrıca