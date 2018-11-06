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Kuveyt'te sel felaketi

Kuveyt'te sel felaketi
Kuveyt'te sel felaketi

Kuveyt'in başkentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar adeta nehre dönerken yüzlerce araç sular altında kaldı.

Kuveyt’te sel felaketi - Tıkla İzle

Kuveyt'in başkentinde bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları nehre dönüştürdü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, yüzlerce araç sular altında kaldı. Yağışların yol açtığı selde çok sayıda ev ağır hasar görürken, sivil savunma ekiplerinin selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı ve tahliye ettiği öğrenildi. Kuveyt Eğitim Bakanlığı, yağış ve olumsuz hava nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Kuveyt Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ise, şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.  

Hamad Alnajjar 

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