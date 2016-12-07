Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan önce De Kuip Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertli takıma karşı oynayacağı için mutlu olduğunu belirten Kuyt, "İstanbul'daki maç bizim için çok özeldi, yarın da çok özel bir maç oynayacağız. Fenerbahçe'de 3 yıl güzel günler geçirdim. Fenerbahçe karşısında tek seçeneğimiz var, kazanmak. Van Persie ve Lens çok formda, Lens'in bir sakatlığı var, bu üzücü. Sadece Hollandalılar değil, bütün takım formda. İstanbul'da çok iyi oynadılar ve sadece Manchester'a yenildiler. Üç yıl Fenerbahçe'de oynamama rağmen yenmek istiyorum" dedi.

Kuyt: "Herkes Fenerbahçe'ye olan sevgimi biliyor"

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un aynı anda gruptan çıkması ama bu çok zor. Herkes, Fenerbahçe'ye olan sevgimi biliyorum. Fenerbahçe, Feyenoord'a yenilirse; kendilerine Türkiye'de kendilerine başarılar dilerim. Fenerbahçe'nin bazen Türkiye ligine daha fazla önem verdiğini biliyorum. Yarın büyük bir şansımız var. Son 3 maçta 12 gol attık, bu bizim için büyük güven verdi" diye konuştu.

Van Bronckhorst: "Kazanacağız"

Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise, rakiplerini yenmekten başka şanslarının olmadığını belirterek, "Zor bir gruptaydık, zorluklar yaşayacağımızı da biliyorduk ama Fenerbahçe karşısında kazanmak zorundayız. Fenerbahçe ile mi gideriz, Manchester ile mi gideriz bilemem ama Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka şansımız yok" dedi.

"Kendi sahamızda oynamak bizim için büyük avantaj"

Giovanni van Bronckhorst, sözleşme uzatmasının kendine enerji verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi sahamızda oynamamız da bizim için çok büyük avantaj. Bütün oyuncularım iyi durumda ve Fenerbahçe karşısında da herkesi kullanmayı düşünüyorum. Fenerbahçe ile oynadığımız ilk maçta zorlu bir rakip olduğunu öğrendim. O dönemde bazı oyuncularımız UEFA Avrupa Ligi'nde oynama düzeyinde değildi ancak şu anda o düzeydeler."

Mehmet Koca

