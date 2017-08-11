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Kuyumcu dolandırıcısını Whatsapp grubu yakalattı

Tekirdağ'da kuyumculara sahte bilezikleri bozdurarak dolandırdığı belirlenen ve dolandırıcılık anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen şüpheliyi, kuyumcular arası kurulan whatsapp hattı yakalattı. Şüpheli yakalanırken dışarda nöbet tutan babası kayıplara karıştı.

Kuyumcu dolandırıcısını Whatsapp grubu yakalattı

11 Ağustos 2017 15:32
Kuyumcu dolandırıcısını Whatsapp grubu yakalattı - Tıkla İzle

 

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan iki ayrı kuyumcuya giren Rıdvan Y., isimli şahıs elindeki bilezikleri paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek bozdurdu. Kuyumculardan biri aldığı bilezikleri incelediğinde sahte olduğunu anlayarak, Kuyumcular Derneği'nin ortak kullandığı whatsapp grubuna mesaj yazarak, meslektaşlarını dikkatli olmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.

Whatsap grubu yakalattı

7 sahte bilezik bozdurduğu tespit edilen Rıdvan Y., girdiği bir kuyumcuda yine bilezik bozdurmak istediğini söylerken, daha önce bu konuda uyarılan kuyumcu, bilezikleri bozacağını ancak şu an elinde yeterli nakit olmadığını ve biraz bekleteceğini söyleyip, durumu polise bildirdi. Şüpheli Rıdvan Y. sahte altınları satmaya çalışırken kuyumcuda bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Oğlu tutuklandı baba kaçtı

Bunun üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri şüpheli genci gözaltına aldı. Bu sırada işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını da incelendiğinde, şüphelinin babası olduğu öğrenilen Faruk Y. isimli şahıs polisin geldiğini görünce olay yerinde kaçtığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen Rıdvan Y., tutuklanırken, kaçan babası Faruk Y.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Halil Dağ


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