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Kuyumcu esnafı zor günler yaşıyor

Van Kuyumcu Derneği Başkanı Yüksel Sadıksoy, son günlerde rekor üstüne rekor kıran altının, kuyumcu esnafına zor günler yaşattığını söyledi.

Kuyumcu esnafı zor günler yaşıyor

18 Ocak 2017 17:35

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Kuyumcular Derneği Başkanı Yüksel Sadıksoy, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yapılan başkanlık seçimlerinin ardından altının dövizle orantılı olarak yükselişini sürdürdüğünü belirterek, “Son zamanlarda altının rekor üstüne rekor kırmasının önemli sebepleri var. Bunlara baktığımızda piyasadaki belirsizlik, Avrupa ekonomisinin olumsuzluğu, Ortadoğu’nun durumu, ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklamaları ve Trump'ın gelişi gibi etkenler yatırımcıların altına yönelmesine ve altın fiyatlarının yükselmesine sebep olmaktadır. Tabi bundan en fazla etkilenenler bizim kuyumcu esnafımızdır. Çünkü altın yükselince buradaki vatandaşın alım gücü azalıyor. Dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de kuyumcu esnafımız zor günler yaşıyor” dedi.

“Trump'ın olumlu söylemleri piyasaları rahatlatabilir”

2017 ile birlikte altının düşmesi beklenirken altının daha da yükseldiğini ifade eden Başkan Sadıksoy, “Sonuçta altın yükseldiğinde insanlarımızın da alım gücü azalıyor. Özellikle son zamanlarda iş yapamaz duruma geldik. Temennimiz bu sorunların da aşılacağı yönündedir. Özellikle ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kaldı. Başkan Trump'ın olumlu söylemleri kanaatimce biraz daha piyasaları rahatlatacaktır. Ama tabi bunun aksini de düşünmek mümkündür” şeklinde konuştu. Van’da 55 kuyumcu esnafı bulunduğunu ve bu esnafın para kazanmayacak duruma geldiğini ifade eden Sadıksoy, şöyle devam etti:

“Gerçekten de ciddi anlamda zor bir süreç yaşadığımızı söyleyebilirim. Burada alışveriş olacak ki esnaf da çarkını döndürebilsin ve ekmeğini kazanabilsin. Ben her şeye rağmen vatandaşlarımızın altına yatırım yapmalarının olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum. Dövizdense altının tercih edilmesinin ülkemiz ekonomisi açısından da son derece önemli olduğu düşüncesindeyim.”

“Altın her zaman yatırımcısına kazandırmıştır”

Altının her zaman güvenli bir yatırım aracı olduğunu da sözlerine ekleyen Sadıksoy, “Altın her zaman döviz karşısında uzun vadede yatırımcısına para kazandırmıştır. Netice itibarıyla altın dünyanın her yerinde geçerli olan bir yatırımdır. Geçtiğimiz günlerde yürütülen ‘dövizünü bozdur’ kampanyası elbette kuyumcu esnafımızda kısa bir süreliğine de olsa bir hareketlilik yaşanmasına sebep oldu. Piyasaya bir canlılık kattı, ancak bu da kısa sürdü. Altın aniden fırlayınca vatandaşlar da ne yapacağını şaşırdı ve şu an için ciddi bir belirsizlik hâkimdir” diye konuştu.

Öte yandan, güne yükselişle başlayan gram altın 147,52 sevilerinde seyrederken, cumhuriyet altını 946, yarım altın 474, çeyrek ise 238 TL’den işlem gördü. 

Murat Dalgın
 


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