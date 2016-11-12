Altın çerçevenin içerisindeki cumhuriyet altınının sahte olduğunu sonradan fark ederken kuyumcu, "Bana gelip, ‘Eşime aldığım hediyeydi. İhtiyacımız oldu. Mecburiyetten satıyoruz yüksek fiyat verebilir misin?’ dedi. Cumhuriyet altının üzerindeki yazılar ve gramı aynıydı farkına varmadım" dedi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında, Ergene Mahallesi 554 Sokak’ta bulunan kuyumcuda meydana geldi. 15 yıllık kuyumcu olan Alişan Turan’ın dükkanına 30 yaşlarında, 1.80 boylarında iyi giyimli bir erkek şahıs gelip, altın çerçeveli cumhuriyet altın bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu Turan, altını, çerçevesinden çıkarmadan incelerken kimliği belirsiz şahıs kuyumcu Alişan Turan’a "Bu altını eşime hediye aldım. İhtiyacımız oldu, mecburiyetten satıyoruz. Yüksek fiyattan alabilirseniz sevinirim" dedi. Turan daha sonra 850 lira tam cumhuriyet altına, 150 lira da altın çerçeveye sayarak bin lirayı altın bozdurmak için gelen şahsa verdi. Kimliği belirsiz şahıs parayı aldıktan sonra kuyumcudan hemen ayrılırken, altını çerçevesinden çıkaran kuyumcu, altının sahte olduğunu anladı. Durumu polise bildiren kuyumcu şikayetçi oldu.

Meslektaşlarım benim düştüğüm hataya düşmesin

Yıllardır kuyumculuk yapan ve başına ilk defa dolandırıcılık olayı geldiğini söyleyen Alişan Turan, "Altın bozdurmaya geldiğinde, bana ‘Eşime hediye ettim, ihtiyacımız olduğu için satıyorum, yüksek fiyat verirsen iyi olur" diye söyledi. İyi giyimliydi, hareketlerinden hiç şüphelenmedim. Ben parayı verince paranın bir kısmını bir cebine bir kısmını da başka bir cebine koyup uzaklaştı. Ben tam cumhuriyet atını, altın çerçevesinden çıkarıp bakmadım. Bu yüzden sahte olup olmadığını anlamadım. Bu sıralar aynı şekilde dolandırıcılık yöntemi var mı? Diğer meslektaşlarım benim düştüğüm hataya düşmesin" ifadelerini kaydetti.

Atakan Şen - Sinan Yeniçeri

