Diğer
Kategoriler

Kuzey Ege'de lodos fırtınası etkili oluyor

Kuzey Ege'de öğlen saatlerinde başlayan lodos kuvvetini arttırarak devam ediyor. Saatteki hızı 50 ila 75 kilometre arasında değişen kuvvetli lodos Edremit Körfezi'nde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Egede lodos fırtınası etkili oluyor

14 Şubat 2018 20:22

Edremit Körfezi'nde öğlen saatlerinde 40 kilometre hızla başlayan Lodos, şiddetini arttırarak saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkarak fırtına şeklinde esiyor. Lodos nedeniyle sahillerde dev dalgalar oluşuyor.
Fırtına şeklinde esen lodosun etkisiyle 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar oluşturuyor. Bazı vatandaşlar bu anı cep telefonları ile fotoğraf çekerek belgelerken bazı vatandaşlar ise sahile vuran dalgalar nedeniyle oluşan su taneciklerinin altında durarak ıslanıp eğlenmeyi tercih etti.

Özellikle sahil şeridindeki ev ve iş yerlerini olumsuz etkileyen lodos fırtınası, Edremit ilçesinin Altınoluk, Akçay, Güre ve Ayvalık'ın Cunda Adası kordonunda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. 

Emrah Elmas
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç