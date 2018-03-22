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Kuzey Irak'a hava harekatı! Öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Kuzey Iraka hava harekatı! Öldürülen terörist sayısı 50ye yükseldi

22 Mart 2018 10:27

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