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Gündem »
Kuzey Irak'a hava harekatı! Öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi
22 Mart 2018 10:27
Kuzey Irak'a hava harekatı! Öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi
Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.
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22 Mart 2018 10:27
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