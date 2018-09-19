Kuzey Kore, gözlemciler eşliğinde nükleer tesisleri kapatma sözü verdi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in dün Kuzey Kore'ye gelerek Kim Jong Un ile görüşmüştü. 3'üncü kez bir araya gelen liderler bugün ortak bir bildiri imzaladılar. Düzenlenen basın toplantısında Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, yabancı uzmanların gözetiminde nükleer füze tesislerini ortadan kaldıracağını ve ABD ile askıya alınan ilişkilerini canlandırmaya devam edeceğini söyledi.

Kim'den ABD'ye “karşılık” şartı

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, bu sayede Kore yarımadasının nükleer silahsız ve tehlikesiz bir barış diyarı olacağını söyledi. ABD ile askıya alınan görüşmelerin canlandırılması hakkında konuşan Kim Jong Un, ABD'den de karşılıklı eylem gelirse ülkedeki nükleer tesisleri kapatmakta hevesli olduklarının altını çizdi.

Moon ve Kim ilk görüşmelerini ülke sınırındaki Panmunjom köyünde gerçekleştirmiş, ortak açıklamada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması sözü verilmişti. İki tarafın liderleri, 26 Mayıs'ta sınırda ikinci kez bir araya gelerek Korelerarası Zirve gerçekleştirmiş iki ülke arasındaki barış süreci ele alınmıştı.