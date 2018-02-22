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Kuzey Kore’den Güney Kore’ye ikinci adım

Kuzey Kore, Güney Kore’de gerçekleştirilen kış olimpiyatlarının kapanış törenine üst düzey bir heyet göndereceğini açıkladı.

Kuzey Koreden Güney Koreye ikinci adım

22 Şubat 2018 12:05

Güney Kore’nin PyeongChang'da ev sahipliği yaptığı 2018 Kış Olimpiyatları, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ilişkilerin geliştirilmesi için fırsat olmuştu. Olimpiyatların açılışına Kuzey Kore lideri Kim jong-Un’ın kız kardeşinin katılmasının ardından Kuzey Kore’den ikinci adım geldi. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore’nin olimpiyatların 25 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan kapanış törenine yine üst düzey bir heyet göndereceği açıkladı.

Kuzey Kore Partisi Komite Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol’un liderlik edeceği heyet, Güney Kore’ye kara yolu ile geçecek. Güney Kore Birleştirme Bakan Sözcüsü Baik Tae-hyun, heyetin Güney Kore’de Pazar günü geçeceğini ve ülkede üç gün geçireceğini dile getirdi. Öte yandan, Chol ve heyeti ziyaretleri kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae ile görüşecek.

Kuzey Kore yetkililerinin bu ziyareti, Donald Trump’ın kızı İvanka Trump’ın liderlik edeceği ABD ziyaretine de denk geliyor.

Kuzey Kore’de Güney Kore-Kuzey Kore ilişkileri sorumlu olan Kim Yong, aynı zamanda üst düzey askeri istihbarat birimi olan, Kuzey Kore Ulusal Bilgi toplama Birimi’nın yöneticisi konumunda. Güney Kore 2010 yılında Kuzey Kore Ulusal Bilgi toplama Birimi’ni, Güney Kore Deniz Kuvvetleri Korveti Cheonan’un batırması ile suçlamıştı. 

Etiketler: güney kore, Kuzey Kore

 

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