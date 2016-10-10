KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Yapılan açıklama ile KYK kredi ve burs başvurularının şartları belirlendi. Peki KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman sona erecek? Gençlik ve spor Bakanlığı, bakanlığa bağlı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'na kredi ve burs başvurularının ne zaman sona ereceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 12 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu, birinci sınıf öğrencilerine daha önce ocak ayı itibariyle ödeme yapıldığını, bu yıl ekim, kasım, aralık aylarının da ödemeye dahil edileceğini açıklamıştı..

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KYK başvurularının nasıl yapılacağı konusunda da detaylara yer veren KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, alınacak müracatların tamamının e-devlet üzerinden yapılacağını, alınan başvurulardaki bilgilerin doğruluğunu 11 devlet kurumuna doğrulattıktan sonra burs tahsislerine başlanacağını sözlerine ekledi.

KYK İÇİN ÖNCELİKLİ ADAYLAR

İlk başvuruların KYK resmi internet sitesi "kyk.gsb.gov.tr" üzerinden alınacağı işlem, sonuçların açıklanması ve öğrencinin burs/kredi almaya hak kazanmasının ardından resmi evrakların hazırlanmasıyla devam edecek. Başvuru öncesinde öncelikli adaylardan istenecek resmi evraklar ise şu şekilde olacak;

*Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri) veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),

*Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)

*Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (KYK tarafından araştırılacaktır.)

*Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (KYK tarafından araştırılacaktır.)

*3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)

*Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular KYK tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)

*Anne ve babası vefat edenler,(KYK tarafından Mernis'den alınmaktadır.)

İLK DEFA BURS / ÖĞRENİM KREDİSİ ALACAK ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER



Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir.



Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.

BURS NEDİR ?

T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.



Burstan yararlanacak öğrenciler,



- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/kardeşi , gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz. (Şifa Kaymak)