Lahmacuna Gaziantep tescili

Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) yaklaşık iki yıldır coğrafi işaret tescil çalışmalarını sürdürdüğü Antep Lahmacunu, Antepfıstık Ezmesi ve Antep Tırnaklı Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Gaziantep’in tescilli ürünleri olarak resmen onaylandı. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜKPATENT), Ankara’daki merkez binasında düzenlenen coğrafi işaret tescil belgesi takdim törenine Gaziantep protokolü tam kadro yer aldı.

TÜRK Patent'te düzenlenen törene, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Eliaçık, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Gaziantep CHP Milletvekili Akif Ekici, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Tarım Gıda Yem Şube Müdürü Arif Akpınar, Gaziantep Genç İşadamları Derneği Başkanı Bora Tezel, Gaziantep MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, Gaziantep OSB Sanayicileri Derneği Başkanı Savaş Mahsereci, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Kulübü Derneği Başkanı Necati Binici, Ankara’da bulunan Gaziantep dernek temsilcileri ve GTB meclis üyeleri katıldılar.

Törende, Antep Lahmacunu, Antepfıstık Ezmesi ve Antep Tırnaklı Pidesinin, Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Eliaçık ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Gaziantep protokolüne hep birlikte verildi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, üç coğrafi işaret belgesini almaktan gurur duyduklarını söyledi. Gaziantep’in coğrafi işaret tescilinde atağının devam edeceğini kaydeden Yerlikaya, “Tescil başvurularımızın devamı var hatta başvurular tsunami gibi gelecek ”dedi.

Yerlikaya, “Bin yıldır onurla gururla, dualarla, niyazlarla yaşadığımız Anadolu da sayın Cumhurbaşkanımızın 12 Nisan 2015 tarihinde yine Türk Patent Kurumumuzda yapılan bir toplantıda verdiği tescil talimatını bizler Gaziantepliler olarak mükemmel şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Anadolu’nun her yerinde işaret var. Bizim inancımızın, örfümüzün el emeğimizin bu topraklara nakşı var. Gaziantep’te bunların en güzel örneklerinden birisi ”şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise önümüzdeki günlerde Gaziantep’in 50 ürün ve yemeğinin daha tescil başvurusunun yapılacağını kaydetti.

Şahin, “Gerekli müracaatlar yapıldı. Gaziantep bugün adeta Ankara’ya çıkarma yaptı. Gururluyuz aldığımız her tescil gastronomi alanında ki gücümüzü arttıracak ve yerelden evrensele çıkışımızı sürdürmemiz de önemli rol oynayacak. Emeği geçen GTB Bakanı Ahmet Tiryakioğlu'nu ve şahsında bütün GTB ekibine teşekkür ediyorum” dedi. GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu’da yaptığı değerlendirmede, Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinin korunması ve gelecek nesillere taşınması noktasında gerçekleştirdikleri Coğrafi İşaret Tescil çalışmalarında mutlu sona ulaşmanın haklı sevincini ve gururunu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Gastronomi dalında UNSECO fark oluşturan şehirler ağına giren ilk Türk şehri olan Gaziantep’in mutfak kültürünün binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Tarihi İpekyolu üzerinde kurulu bulunan ve asırlar boyu bu bölgede yaşam sürmüş tüm kadim medeniyetlerin zengin kültürel mirasına sahip çıkan Gazi şehrimiz, aynı zamanda bu kültürel değerleri en iyi şekilde birbiriyle harmanlayarak sofrasına taşımayı başaran dünyadaki ender kentlerin başında gelmekte. Bugün bu mirasın değerli birer parçaları olan, Lahmacun, Pide Ekmeği ve Antepfıstık Ezmesini coğrafi işaret tescil belgesi alarak taçlandırıyoruz. Gaziantep’imize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Türk gastronomisinin medarı iftiharı Gaziantep’in mutfak hazinelerinin saymakla bitmeyeceğini vurgulayan Tiryakioglu, bu nedenle bugün tescil alan ürünlerin dışında 17 farklı ürün için daha tescil başvurusu gerçekleştirdiklerinin müjdesini verdi.

Tiryakioğlu, Antep Firiği, Antep Peyniri, Antep Muskası, Antep Bulguru, Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Köy Kahkesi, Antep Pekmezi, Antep Meyan Şerbeti ve Oğuzeli Narı için TÜRKPATENT'e başvurularını yaptıklarını ayrıca Antep Haylan Kabağı, Antep Biber Salçası, Antep Karası Üzüm, Antep Dolmalık Biberi, İslahiye Biberi, Antep Urmu Dut Suyu, Antep Kurabiyesi ve Antep Boziç Fıstığı içinde başvuru çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tören sonrası Gaziantep protokolü tarafından davetlilere lahmacun, antepfıstık ezmesi ve diğer coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan ürünlerden ikram edildi.