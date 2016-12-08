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Lale değil işçi taşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli işçiler belediyeye ait kamyonetin kasasında ölümle burun buruna yolculuk yaptı. İşçilerin canlarının hiçe sayıldığı yolculuk kameralara böyle yansıdı.

Lale değil işçi taşıyor

08 Aralık 2016 10:35
Lale değil işçi taşıyor - Tıkla İzle

Ataköy`de sabah saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü İstanbulluların tepkisine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet kasasında çevre düzenleme çalışması yapan işçilerin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Hızla akan trafikte şerit değiştirerek ilerleyen aracın kasasındaki işçiler ölümle burun buruna yolculuk yaptı. Soğuk havaya rağmen işçilerin aynı kasada yaptığı tehlikeli yolculuk amatör bir kamera tarafından görüntülenirken aracın sürekli şerit değiştirdiği görüldü.Bu görüntüyü gören vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Harun Basat

 

Etiketler: ataköy, İBB


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