Ataköy`de sabah saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan bir görüntü İstanbulluların tepkisine neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kamyonet kasasında çevre düzenleme çalışması yapan işçilerin yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı. Hızla akan trafikte şerit değiştirerek ilerleyen aracın kasasındaki işçiler ölümle burun buruna yolculuk yaptı. Soğuk havaya rağmen işçilerin aynı kasada yaptığı tehlikeli yolculuk amatör bir kamera tarafından görüntülenirken aracın sürekli şerit değiştirdiği görüldü.Bu görüntüyü gören vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.

Harun Basat