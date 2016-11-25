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Lara Sanders'a 4 maç ceza

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Romanya maçları kadrosuna çağrılan fakat sakatlığını öne sürerek milli takıma gelmeyen Abdullah Gül Üniversitesi'nin oyuncusu Lara Sanders'a 4 maç men cezası verildi.


25 Kasım 2016 12:17

Abdullah Gül Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Lara Sanders, Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli Takım kampına davet edilmesine rağmen, sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle takıma gelmediği için Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27. maddesine aykırı olarak Milli Takım çalışmalarına ve müsabakalarına katılmaması nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
24.11.2016 tarihli Disiplin Kurulu'nun konuyla alakalı kararı şöyle:

"Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders’ın eylemine uyan Disiplin Yönergesi’nin 27. ve 56. maddeleri gereğince idari tedbirli olarak oynamadığı/oynamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
Para cezası verilmesi halinde Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/A maddesi gereğince kararın bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleri belirtilerek yazılı itirazda bulunulabileceğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi." 

Etiketler: Lara Sanders


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