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Lastiği çıkan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin lastiğinin çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Üzerine gelen otomobil 15 metre kala refüje çarpan kadın, hemen yaralıların yardımına koştu.


10 Kasım 2016 12:55

Edinilen bilgiye göre kaza, Limonlu Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Ferhat Akyol yönetimindeki 42 BAN 83 plakalı otomobil, Antalya'dan Mersin istikametine seyrederken sol arka lastiği yerinden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil büyük bir gürültüyle ana yol ile tali yol arasındaki tabela ve refüje çarparak, tali yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Ferhat Akyol ile araçta bulunan Sıtkı Tan ve Volkan Karaca yaralandı. Kazazedeler 112 ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin bagajında bulunan ve kazanın şokunu yaşayan 4 köpek ise kendilerine gelmeleri için bir sitenin bahçesine alındı. Üzerine gelen otomobil 15 metre kala refüje çarpan 2 çocuk annesi Gülen Tur ise, hemen yaralıların yardımına koştu. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

“Korktum ama yardıma koştum”
Dolmuş beklerken üzerine bir otomobilin geldiğini gören Gülen Tur, olayı şöyle anlattı:
"Olan olmuştu bir kere, koşup yardım ettim. Korkuyorsun ama soğukkanlı olman gerekiyor. Adamı arabanın altından çıkarttık şoförle beraber. Bir tane yaşlı amca vardı, sanırım iç kanama geçiriyordu, nefes alamıyordu çünkü, onu biraz konuşturduk. Diğerinin de kafası patlamıştı. Her yerimiz kan içinde kaldı" dedi.
Kazanın şokunu yaşayan köpeklere de yardımcı olduklarını anlatan Tur, "Arabanın bagajında 4 tane köpek vardı. Yani resmen Allah bagajı sağlam bıraktı. Allah korumuştu. Köpekleri de dışarıya çıkarttık. Bir tanesinin alnı biraz kanamıştı. Allah çok şükür hiçbirinde bir şey yoktu" şeklinde konuştu. 

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Etiketler: Gülen Tur, refüj


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