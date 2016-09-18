Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma ve Biga İlçe Jandarma ekipleri, Biga'nın Karabiga Beldesi ile Aksaz Köyü arasında kalan sahil şeridinde bir gemiyle yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 160 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma ekiplerinden oluşturulan özel ekipler, Karabiga Beldesi Cendere Deniz Feneri Fırıncık mevkiinde geniş kapsamlı aramalar yaptı. Yapılan aramaların neticesinde 135 Suriye ve 25 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 160 kaçak göçmen yakalandı. Kaçmak için ayarlanan Kılıçbalık isimli gemi ise römorkörler vasıtasıyla Karabiga Liman Başkanlığı'na çekildi.

Öte yandan, gemi içerisinde yapılan aramada İtalya yolculuğu boyunca yetecek kadar lavaş ve kolilerce su ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce