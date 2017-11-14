Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın Soçi şehrinde yaptıkları görüşmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan ve Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Rus basınında yer alan bilgiye göre, Lavrov ilk olarak 19 Kasım’da Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Lavrov’un, başkent Bakü’de Azerbaycan’lı yetkililerle Dağlık Karabağ sorununu görüşmesi bekleniyor. Lavrov’un 20 Kasım'da ise Ermenistan’a gideceği belirtildi. Lavrov’un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un birlikte görüşü için Viyana ve Petersburg anlaşmalarını içeren etkin bir gündem oluşturacağı düşünülüyor. Lavron’un, her iki ülkeye diğer eş-başkanlık ülkeleri tarafından desteklenen programı önereceğinin düşünüldüğü de belirtildi.



Şehriyar İmanbeyli

