Diğer
Kategoriler

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan’ı ziyaret edecek.

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistanı ziyaret edecek

14 Kasım 2017 15:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın Soçi şehrinde yaptıkları görüşmesinin ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan ve Ermenistan’ı ziyaret edeceği bildirildi. Rus basınında yer alan bilgiye göre, Lavrov ilk olarak 19 Kasım’da Azerbaycan’ı ziyaret edecek. Lavrov’un, başkent Bakü’de Azerbaycan’lı yetkililerle Dağlık Karabağ sorununu görüşmesi bekleniyor. Lavrov’un 20 Kasım'da ise Ermenistan’a gideceği belirtildi. Lavrov’un, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov’un birlikte görüşü için Viyana ve Petersburg anlaşmalarını içeren etkin bir gündem oluşturacağı düşünülüyor. Lavron’un, her iki ülkeye diğer eş-başkanlık ülkeleri tarafından desteklenen programı önereceğinin düşünüldüğü de belirtildi.
 

Şehriyar İmanbeyli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç