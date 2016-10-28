Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Suriye Dışişleri Balamı Velid Muallim Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, terörle mücadelenin devam etmesi muhaliflerin barış anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini ifade etti. Moskova ve Tahran’ın Suriye’nin egemenliğini, terörle mücadeleyi ve ülkenin ekonomisinin iyileştirilmesini savunduğunu sözlerine ekleyen Lavrov; Moskova, Tahran ve Şam’ın barışçıl çözümünün alternatifinin bulunmadığını sözlerine ekledi. “Ne Rusya ne de Suriye uçakları 10 gündür Halep’te hava saldırısı düzenlemiyor” diyen Lavrov, Rusya’nın Halep’te insani molanın ABD’nin muhalifler ile teröristleri birbirinden ayırması için kullanılabileceğini dile getirdi. İdlib’te bir okula hava saldırısını Rusya’nın gerçekleştirdiği ifadelerine de değinen Rus Bakan, “Rusya Savunma Bakanlığı, bu tür suçlamaları yalanlayan gerçekleri yayınladı ve bilgilerin gerçek olmadığını gözler önüne serdi. Bazı ‘yabancı oyuncular’ amaçlarına ulaşmak için Suriye’deki karışıklığı kullanıyor” dedi. Musul operasyonuna değinen Bakan Lavrov, Rusya ve Irak’ın, Irak’tan Suriye’ye kaçan militanların engellenmesi konusuyla ilgilendiklerini söyledi.

“Terörle mücadelede çaba vermekten, Halep’in kurtarılması ve kentin birliğinin sağlanmasından vazgeçmeyeceğiz”

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Şam’ın terörle mücadeleye devam edeceğini kaydederek, Halep’in kurtarılacağını belirterek, “Terörle mücadelede çaba vermekten, Halep’in kurtarılması ve kentin birliğinin sağlanmasından vazgeçmeyeceğiz. İnsani durum da göz önüne alınması. Halep’te ateşkes süresince kimlerin ateşkesi ne amaçla ihlal ettiği ve kimlerin siviller ile yaralıların bölgeden tahliye edilmesine engel olduğu son derece açık bir şekilde görüldü” dedi.

ABD’nin muhalifler ile teröristleri birbirinden ayırmak konusunda istekli olmadığını sözlerine ekleyen Muallim, “Suriyeli yetkililer ile Suriye hükümetinden onay almadan hava saldırıları gerçekleştiren ABD öncülüğündeki koalisyon arasında herhangi bir iletişim yok. Bu nedenle uluslararası hukuk ihlal ediliyor” açıklamasını yaptı. Rusya ve İran’ın Suriye’ye ekonomik yardımın arttırılması konusunda söz verdiklerini bildiren Suriyeli Bakan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın terörle mücadelede verdiği destek nedeniyle Rus hükümetine ve halkına minnettarlığını ilettiğini söyledi. Velid Muallim, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Suriye hükümetinin ve halkının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Rus halkına terörle mücadelede verdikleri destek konusundaki minnettarlığını, iletmemi istedi” dedi.