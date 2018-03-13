Lavrov: 'Rusya'nın eski Rus ajanının zehirlenmesiyle bir bağlantısı yok'

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'dan Rus ajanı ile ilgili bir açıklama beklediklerini söylemesi üzerine; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya'nın, İngiltere'nin Salisbury şehrinde eski Rus ajanının zehirlenmesiyle bir bağlantısının olmadığını söyledi. Lavrov, yaptığı açıklamada ayrıca eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia'nın, Salisbury'de saldırıya uğradığı iddia edilen Novichok denilen sinir gazına erişim talebinde bulunduğunu, İngiltere Hükumeti'nin Rusya'nın davaya ilişkin materyallere erişimini reddettiğini söyledi.