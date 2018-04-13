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Lavrov’dan OPCW’nin raporuna açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya karşı kullanılan zehrin kaynağını doğrulamadığını bildirdi.

Lavrovdan OPCWnin raporuna açıklama

13 Nisan 2018 17:29

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) yaptığı incelemeler sonucunda yayınladığı raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya karşı kullanılan sinir gazının kaynağını doğrulamadığını bildirdi. Lavrov, OPCW'nin sadece kullanılan maddenin yapısını doğruladığını, İngiltere'nin iddialarının doğru olmadığını belirtti.

OPCW, Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamlamış ve zehirli kimyasalın mahiyetine dair İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğruladığını duyurmuştu. Öte yandan, Rusya OPCW’nin açıkladığı raporu kabul etmediğini açıklamıştı.  

Etiketler: Lavrov

 

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