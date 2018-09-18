'Lazkiye'yi Fransız fırkateyni vurdu'

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait fırkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiği ve İsrail'in kalkan yapması sonucu Rus uçağının Suriye tarafından vurulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, “Rus uçağı, Fransız gemisinden fırlatılan füzelerle vurulduğu sıralarda Akdeniz hava sahasında radardan çıktı. İsrail'in sorumsuz tavırları nedeniyle 15 askerimiz hayatını kaybetti" denildi.