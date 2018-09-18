İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Lazkiye'yi Fransız fırkateyni vurdu'

'Lazkiye'yi Fransız fırkateyni vurdu'
'Lazkiye'yi Fransız fırkateyni vurdu'

Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye’nin Akdeniz’de konuşlandırılmış Fransa’ya ait firkateynden ateşlenen füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait fırkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiği ve İsrail'in kalkan yapması sonucu Rus uçağının Suriye tarafından vurulduğu kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, “Rus uçağı, Fransız gemisinden fırlatılan füzelerle vurulduğu sıralarda Akdeniz hava sahasında radardan çıktı. İsrail'in sorumsuz tavırları nedeniyle 15 askerimiz hayatını kaybetti" denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.