Le Cordon Bleu permakültür ve sürdürülebilirliği tartışıyor

Özyeğin Üniversitesi çatısı altında bulunan ve dünyanın en prestijli mutfak sanatları okulu kabul edilen Le Cordon Bleu, gastronominin gelişmesinde kaliteli eğitim ve bilimsel yaklaşımın yanı sıra, gerçekleştirdiği etkinliklerle de ilham vermeye devam ediyor. Her ay bir Le Cordon Bleu Eğitmen Şefi ve bir Le Cordon Bleu mezununun ev sahipliğinde düzenlenen Çay Saati Sohbetleri'nde; gastronomi ve mutfak sanatları tutkunlarını keyifli ve öğretici sohbetler için bir araya getiriyor. Çay Saati Sohbetlerinin 7'ncisi, Le Cordon Bleu Grand Diplôme mezunu Şef Şerife Aksoy'un eko yerleşkesinde gerçekleşti.

Etkinliğe medyanın gastronomi ve gurme yazarlarının yanı sıra, gastronomi takipçisi olan ünlü isimler ve sektörün önemli temsilcileri katıldı. Le Cordon Bleu'den mezun olduktan sonra, yurt içi ve yurt dışında aldığı eğitimlerle Permakültür Tasarımcısı olan ve kendi mutfağını tasarlayan Şef Şerife Aksoy'un eko yerleşkesi turu ile başlayan etkinlikte, katılımcılar; dalından ürünler tadarken aynı zamanda permakültür tasarımı üzerine bilgi edinme fırsatı buldu. Eko yerleşke turu sonrasında Şef Şerife Aksoy ve Le Cordon Bleu Master Şefi Arnaud Declercq “Sürdürülebilir Gastronomi” üzerine dinleyicilerin katılımları ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

“‘Sürdürülebilir Gastronomi' insana, doğaya ve tüm canlı yaşamına saygı duyan ve döngüselliği kendi doğasında barındıran bir tasarımı hayata geçirmektir”

Şef Şerife Aksoy kullandığı ürünlerin nasıl bir süreçten geçerek mutfağına ulaştığı ile ilgili deneyimlerinden yola çıkarak; “Sıfır kayıp, sıfır atık ve yüzde yüz doğal bir ideali gerçekleştirmeyi hedefleyen “Sürdürülebilir Gastronomi”, mutfağa giren ürünleri şeflerin kendilerinin ürettiği dolayısıyla üretimin her aşamasına bizzat şahitlik ettikleri bir anlayış. İnsana, doğaya ve tüm canlı yaşamına saygı duyan ve döngüselliği kendi doğasında barındıran bir tasarımı hayata geçirmek. Ben bu felsefeden yola çıkarak kendi arazimde; tamamen evsel atıklarımızı dönüştürdüğümüz; asla kimyasal gübrenin girmediği bir eko-yerleşke hayata geçirdim” dedi.

Özyeğin Üniversitesi - Le Cordon Bleu Master Şefi Arnaud Declercq: “Le Cordon Bleu'de öğrencilerimize, teknikleri öğretmeden önce; onlara ürün kalitesinin önemini, meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesi ve mevsiminde işlenmesinin gerekliliğini anlatıyoruz. Yediklerimizle gıdalarda bulunan kimyasalları vücudumuza aldığımızdan dolayı, doğal ürünler tüketmek çok önemli. Dünya gastronomisine baktığımızda da ünlü restoranların sürdürülebilirlik konularına günbegün daha hassas yaklaştığını görüyoruz. Avrupa'da artık bir çok restoran malzemelerini kendi sürdürülebilir bahçelerinden temin ediyor ve menüsünü bahçeden gelen ürünlere göre dizayn ediyor. Bu yaklaşım onlara hem sağlıklı, hem zengin hem de daha az maliyetli bir menü imkanı sağlıyor. Mutfakta sürdürülebilirlik konusunda zaten çok geç kalmış olduğumuz için artık konuşmak, hayallerde olmak yerine şu andan itibaren Şef Şerife Aksoy ve Şef Alain Passard gibi harekete geçmek gerekir” dedi.

Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu “Hem Le Cordon Bleu eğitmen şeflerimizin gözüyle, hem mezunlarımız ve değerli katılımcılarımızın gözüyle, gastronominin yapı taşlarını farklı bakış açıları ile değerlendirdiğimiz Çay Saati Sohbetleri serisinin yaz dönemini Sürdürülebilir Gastronomi teması ile, bu güzel eko-yerleşkede doğayla iç içe tamamlıyoruz. İyi yemek, iyi ürün ile başlar. Le Cordon Bleu'de öğrencilerimize aşılamaya çok önem verdiğimiz bu yaklaşımı, mezunumuz Şerife Aksoy'un bambaşka bir boyuta taşıdığını görüyoruz. Dünya'da yoğunlukla konuşulan “Topraktan tabağa” olgusunun meşakkatli ama mümkün bir uygulama olduğunu bugün hem konuşacağız hem de tadacağız” diyerek etkinlik açılışını yaptı.

Le Cordon Bleu Çay Saati Sohbeti'nde Şef Şerife Aksoy'un eko yerleşkesinde yetişen ürünlerle hazırlanan özel lezzetler tadıldı, İsabella üzümü ile hazırlanan Pepeçura tatlısı konuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.