Le Guen: 'Sagna’nın imzalamasını istiyorum'

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’nın Hall İn Troll bölgesinde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, kampın ikinci karşılaşmasında Alman ekiplerinden FC Ingolstadt ile karşılaştı. Mücadelenin 38 ve 63. dakikalarında Alman ekibi, Dario Farina ve Leipertz’in şutlarında direği geçemedi. İlk yarı ve ikinci yarıda farklı 11’ler sahaya süren Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, öğrencilerinin performanslarını görme şansı elde etti.

Yeşil-beyazlılar, kampın ilk gününde dün karşılaştığı İngiliz ekibi Leeds United’ı 3-0 mağlup etmişti.

"GÜÇLÜ BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ AMA HENÜZ DEĞİLİZ"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Yeterince iyi durumdayız. İkinci maçımızı oynadık kampta. Dün de bir maç oynamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Gol yemeden bitirilmiş bir maç. Şansımız da yanımızdaydı. Güçlü bir takım olmak istiyoruz ama henüz değiliz. Hedeflediğimiz takım değiliz. Üretken bir takım olmaya çalışıyoruz. İlk yarı üretken oyunculardan oluşan bir takım vardı. İkinci yarı gençleri oynattık. Daha az üretken oyuncular ama onları görmek için fırsat vermek gerekiyor. Gün geçtikte daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Onlarla ilgilenmek geliştirmeye çalışmak benim birinci görevim. Onlar da gelişmek için ileriye taşımak için iradelerini ortaya koyuyorlar. Bu onları ileriye götürecekler. Liste hazırlıyorum. Bazıları için kiralık gitmek daha iyi olacak. Bununla alakalı çalışma yapıyorum önümüzdeki günlerde bunu paylaşacağım. Bazılarının düzenli oynayan oyuncuları zorlayacağını düşünüyorum” dedi.

"SAGNA’NIN İMZALAMASINI İSTİYORUM"

Transferde adı geçen Sagna ile bağlantısını sürdürdüğünü ifade eden Fransız teknik adam, "İmzalamasını istiyorum. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık top onda. Şüphesiz olan bir şey bu pozisyona bir oyuncu ihtiyacımız var. Barış iyi ama ikinci yarılarda başka oyuncuları denemek zorunda kaldım. Ekong ve Titi ile imzalamakta da doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.