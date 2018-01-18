Le Guen: 'Yalnızca bir transfer daha yeterli olacaktır'

Süper Lig’in 18. haftasında 21 Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Paul Le Guen, öğle saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini ifade eden Le Guen, "İyi bir sonuç almak istiyoruz. Ligin başından beri ligin üst seviyelerinde yer alan takımlara karşı galibiyet alamadık. Umuyorum ki güzel bir oyunla bu haftadan itibaren bunu başlatacağız" dedi.

"Bir transfer sezonun geri kalanı için yeterli olacaktır"

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin ardından transfer sorularına cevap veren Le Guen, "Tabii ki kupadan elenmiş olmamızı hesaba katmamız gerekiyor. Bu dakikadan itibaren daha az maç oynayacağız dolayısıyla bugün itibariyle yalnızca bir transfer yapmamız sezonun geri kalanı için yeterli olacaktır" diye konuştu.

"Ligin en iyi takımlarının hemen altındaki pozisyonlara tırmanabiliriz"

Ligin ikinci yarısında 7’nci, 6’ncı pozisyona çıkabileceklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Avrupa kupalarına katılımın tek yolu olarak elimizde lig kaldı ama en baştan beri hedefimiz zaten elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaktı. Lig üzerinden Avrupa kupalarına katılımın zor olduğunu hepimiz en başından beri biliyoruz. Şu anda 9. sıradayız ligde. Daha iyi bir duruma neden gelmeyelim? Neden tırmanışımızı sürdürmeyelim? Tabi ki bunları yapabiliriz. 7’nci, 6’ncı pozisyona çıkabiliriz, neden olmasın? Lig başlarken bizim öncelikli hedefimiz lig tablosunun ilk yarısında, ilk bölümünde, ilk yüzde 50’sinde kendimize yer bulabilmekti. Şu an için bunu sağlamış bulunuyoruz. Üstüne koyarak devam eder ve belkide hemen ligin en iyi takımlarının altındaki pozisyonlara tırmanabiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"Her maç inanılmaz bir destek ortaya koyuyorlar”

Bursa’da çalışıyor olmaktan çok memnun olduğunu ifade eden Le Guen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel karşılandım, burada güzel ağırlanıyorum. Ben de devamlı taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. İnanın bana çalışırken, işimi yaparken devamlı aklımda bu düşünce var. Her maç inanılmaz bir destek ortaya koyuyorlar. Ben eminim ki onlar ortaya koyduğumuz çalışmayı hissediyorlar. Son maçtan örnek vermemiz gerekirse 1-0 geriye düştük ama büyük bir savaşma ruhu göstererek, maçta liderliği yeniden elde ettik. Belki sonucu almamıza yetmedi ama takımın ne kadar savaştığını görüyorlar, hissediyorlar diye tahmin ediyorum. Buradaki hedeflerimden bir tanesi takımla taraftarımız arasındaki ilişkini pozitif bir şekilde yürümesini sağlamak."

"Her ikisi de iyi oyuncular"

Moussa Sow ve Grozav transferlerini de değerlendiren Le Guen, "Umuyorum her ikisi de takımımıza katkı yapacaktır. İyi oyuncular tabi ikisi de. Biz de elimizden geldiğince onların takıma entegrasyonunu hızlandırarak beklentilerimizi karşılamalarına yardım etmeliyiz. Umuyorum ki onlar da beklentilerimizi karşılayacaklardır" dedi.

"Joker ama iyi bir joker olacak"

Çok yönlü bir savunma oyuncusuna daha ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Belki özellikle takımın savunma tarafında çok yönlü bir oyuncuyu kadromuza katabilirsek bizim için güzel bir katkı olur diye düşünüyorum. Defansif alanda gerek sağda, gerek ortada, gerek solda katkı verebilen bir oyuncuyu kadromuza katmak bizim için faydalı olacaktır. Joker ama iyi bir joker olacak" diye konuştu.

Mesut Alan