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LeasePlan Türkiye, Basketbol Süper Ligi sponsorluğunu 2020'ye kadar sürdürecek

Üç yıldır Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin sponsorları arasında yer alan Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, sporun gelişimine katkıda bulunmak üzere sponsorluk desteğini 2020 yılına kadar sürdürme kararı aldı. LeasePlan ayrıca, Türkiye'nin en görkemli spor organizasyonlarından olan Tahincioğlu All-Star 2018'deki 'LeasePlan Yetenek Yarışması' ile basketbol yeteneklerine verdiği desteği sürdürecek.

LeasePlan Türkiye, Basketbol Süper Ligi sponsorluğunu 2020ye kadar sürdürecek

18 Ocak 2018 15:35

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor. Üç yıldır Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin sponsorları arasında yer alan LeasePlan, Türkiye'de basketbolun gelişimine katkıda bulunmak üzere sponsorluk desteğini 2020 yılına kadar sürdürme kararında. Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan aynı zamanda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliği ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının bir araya geldiği Tahincioğlu All-Star'da da bu sene 3'üncüsünü düzenlediği 'LeasePlan Yetenek Yarışması'na verdiği desteğe de devam edecek.

Bu kapsamda, 21 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonu 'LeasePlan Yetenek Yarışması' ile başlayacak ve dereceye giren sporcular, çeşitli ödüller ile ödüllendirilecek.

LeasePlan Yetenek Yarışması 3 yaşında

Türkiye'nin basketboldaki genç sporcu potansiyeline dikkat çeken LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, bu kapsamda hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne hem de 'LeasePlan Yetenek Yarışması' kapsamında Tahincioğlu All-Star organizasyonuna verecekleri desteği 2020 yılına kadar devam ettirme kararında olduklarını söyledi. Türkay Oktay, Tahincioğlu All-Star etkinliği kapsamında bu sene üçüncüsü düzenlenen 'LeasePlan Yetenek Yarışması'nın genç yeteneklerin desteklenmesi açısından çok önemli ve gurur verici bir etkinlik olduğunu ifade etti. 

 

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