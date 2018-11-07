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Lefkoşa'nın tarihi sokaklarını gezdiler

Lefkoşa'nın tarihi sokaklarını gezdiler
Lefkoşa'nın tarihi sokaklarını gezdiler

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa surlar içindeki tarihi ve turistik mekânları anonslu olarak turistlere tanıtmak amacıyla hayata geçiren Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü ile Ortaokul Tarih Kulüpleri, Gezi Treni ile Lefkoşa’nın tarihi sokaklarını gezdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünden verilen bilgide, Lefkoşa'nın tarihi yapılarında eski kültürlerden kalan izleri yerinde gören öğrenciler, geçmişle günümüz arasında bağlantı kurarak dolaştıkları yerler hakkında bilgi sahibi oldular. Tarihi yapıların izlerinden o kültüre ait fikir sahibi olan öğrenciler, tarihin korunması ve yaşatılması gerektiği, ülkemizin her taşının öneminin farkına varabilmeleri konusunda kulüp öğretmenleri tarafından bilgilendirildiler. Lefkoşa Belediyesinin gezi treni ile öğrencilerin, görme fırsatı buldukları tarihsel yapılarla, daha önce öğrenmiş oldukları bilgileri harmanlayarak hem eğlenceli, hem de kültürel katkılı bir aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğretmenleri, öğrencilerin sınıflardan çıkarak gerçekleştirdikleri tarih dersinden duydukları memnuniyeti aktardılar.

Uygarlıkların kültürel yapıları öğrencilere gösterilerek tanıtılıyor

Kulüp Öğretmenleri gözlem gezisiyle ilgili olarak, tarih boyunca kentlerin, kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı yerler olduğunu yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin hâkimiyetinde olan Lefkoşa'nın da, özellikle Lüzinyan ve Osmanlı dönemlerinde birçok imar faaliyeti gösterdiğini, bu eserleri de öğrencilere yalnızca derslerde paylaşarak değil, her uygarlığın kendi kültürel yapısının maddesel kalıntılarını bizzat görmelerini sağlayarak geçmiş dönemin izlerini görmeleri gerektiğini ifade ettiler.

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