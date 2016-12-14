Son röportaja benzer şekilde Factor Daily de, güvenli bir sohbet platformu sağlayan messenger üzerinden hacker grubu ile iletişime geçti. Bu yeni konuşmadan çıkan önemli ipuçlarından bazıları; Twitter’da kendilerinin olmadığı, Hint bankacılık sisteminin savunmasız olup, kolayca hacklenebileceği (ama onlar yapmayacak) ve bir sonraki hackleyecekleri sitenin sansad.nic.in olacağı ve tüm bilgilerin bir dökümünü paylaşacakları. Ayrıca onlar da, kendi dijital parası olması için #DigitalIndia’ya destek vereceğini belirttiler.

Gruba göre, sansad.nic.in’in hacklenmesi, bu süreçte birkaç masumu zedeleyecek olsa bile, bir sürü “büyük balık” yakalanmasına imkan sağlayacak. Birkaç sorudan sonra, grup ayrıca, Hint pasaportlarının olmadığını ve Hint kökenli olmadıklarını da itiraf etti. Ayrıca, ne kadar çok paraları olduğu ve eğer isterlerse herhangi bir şirketi ele geçirebilecekleri konusunda da övünmeyi ihmal etmedi.

Bildirdiklerine göre, hack grubu Legion on yıldır bu işlere çaba harcıyor. Grup birden fazla uluslararası kurum tarafından da aranır hale gelmiş.

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