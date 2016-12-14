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Legion hacker grubu: 'Hint bankacılık sistemi kolaylıkla hacklenebilir'

Washington Post ile yaptıkları mülakatın ardından, kendilerini Legion diye adlandıran hacker grubu, bu kez de Factor Daily’e bilgi verdi. Amaçları ve gelecek hedefleri etrafında dönen son sohbet, röportajlarına benzemekle beraber, bu defa amaçları ve kiminle beraber oldukları hakkında daha geniş bir resim oluştu.

Legion hacker grubu: Hint bankacılık sistemi kolaylıkla hacklenebilir

14 Aralık 2016 11:12

Son röportaja benzer şekilde Factor Daily de, güvenli bir sohbet platformu sağlayan messenger üzerinden hacker grubu ile iletişime geçti. Bu yeni konuşmadan çıkan önemli ipuçlarından bazıları; Twitter’da kendilerinin olmadığı, Hint bankacılık sisteminin savunmasız olup, kolayca hacklenebileceği (ama onlar yapmayacak) ve bir sonraki hackleyecekleri sitenin sansad.nic.in olacağı ve tüm bilgilerin bir dökümünü paylaşacakları. Ayrıca onlar da, kendi dijital parası olması için #DigitalIndia’ya destek vereceğini belirttiler.

Gruba göre, sansad.nic.in’in hacklenmesi, bu süreçte birkaç masumu zedeleyecek olsa bile, bir sürü “büyük balık” yakalanmasına imkan sağlayacak. Birkaç sorudan sonra, grup ayrıca, Hint pasaportlarının olmadığını ve Hint kökenli olmadıklarını da itiraf etti. Ayrıca, ne kadar çok paraları olduğu ve eğer isterlerse herhangi bir şirketi ele geçirebilecekleri konusunda da övünmeyi ihmal etmedi.

Bildirdiklerine göre, hack grubu Legion on yıldır bu işlere çaba harcıyor. Grup birden fazla uluslararası kurum tarafından da aranır hale gelmiş.

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Etiketler: Factor Daily, Legion, Legion hacker grubu, Washington Post


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