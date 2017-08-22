Lena Aylin Erdil sekizinci kez Türkiye Şampiyonu

Uluslararası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Erdil, Türkiye Slalom Ligi'nde Çeşme ayağını da kazanarak sekizinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Dört yarıştan üçünü kazanan ve kalitesini ispatlayan Lena, PWA Dünya Kupası'nın son ayağı öncesinde de rakiplerine gözdağı verdi.

Türkiye'de rüzgar sörfünün en iyi ismi Red Bull sporcusu Lena Aylin Erdil dur durak bilmiyor. Dünya Şampiyonu unvanlı Lena, Türkiye Slalom Ligi'ne damga vurdu ve son Çeşme ayağını da kazanarak rahat bir şekilde Türkiye Şampiyonu oldu. Performansıyla alkış alan başarılı sporcu, böylece sekizinci kez Türkiye’nin en iyisi olmayı başardı.

Türkiye Slalom Ligi’nde ikinci sırayı ise Fulya Ünlü aldı, Çağla Kubat ise podyumun son sırasında kaldı. Lena, daha önce Dikili ve Seferihisar’da da rakiplerini geride bırakmıştı.

Milli sporcu, şampiyonluğunun ardından ise sosyal medya hesabından mutluluğunu dile getirdi. Podyumdaki bir fotoğrafını paylaşan Lena, “2017 Türkiye Şampiyonluk unvanını an itibariyle kazandım. Yarışan herkese çok tebrikler! Destek veren, takip eden ve özellikle sponsorlarıma çok teşekkürler. Yelken Federasyonu’na da bu seneki güzel organizasyon ve bize sonunda resmi olarak milli sporcu unvanını verdikleri için ayrıca teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Lena Erdil, PWA Dünya Turu’nda 2017 yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon PWA Dünya Turu’nun Güney Kore ayağında ikinci olan Lena, Japonya’da üçüncülük elde etmiş ve üst üste ikinci kez podyumda yer almayı başarmıştı. Başarılı sporcu, Dünya Turu’ndaki bir sonraki yarışına 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka’nın Hvide Sande şehrinde çıkacak.

Kariyerinde iki IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu apoleti de bulunan Lena, sporun en prestijli turnuvası PWA Dünya Turu’nda ise 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken 2012 ile 2015’te dünya üçüncülüğü elde etmişti.