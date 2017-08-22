Diğer
Kategoriler

Lena Aylin Erdil sekizinci kez Türkiye Şampiyonu

Rüzgar sörfünün yaşayan efsanesi Lena Aylin Erdil, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Lena Aylin Erdil sekizinci kez Türkiye Şampiyonu

22 Ağustos 2017 14:54

Uluslararası yarışlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Erdil, Türkiye Slalom Ligi'nde Çeşme ayağını da kazanarak sekizinci kez Türkiye Şampiyonu oldu. Dört yarıştan üçünü kazanan ve kalitesini ispatlayan Lena, PWA Dünya Kupası'nın son ayağı öncesinde de rakiplerine gözdağı verdi.

Türkiye'de rüzgar sörfünün en iyi ismi Red Bull sporcusu Lena Aylin Erdil dur durak bilmiyor. Dünya Şampiyonu unvanlı Lena, Türkiye Slalom Ligi'ne damga vurdu ve son Çeşme ayağını da kazanarak rahat bir şekilde Türkiye Şampiyonu oldu. Performansıyla alkış alan başarılı sporcu, böylece sekizinci kez Türkiye’nin en iyisi olmayı başardı.

Türkiye Slalom Ligi’nde ikinci sırayı ise Fulya Ünlü aldı, Çağla Kubat ise podyumun son sırasında kaldı. Lena, daha önce Dikili ve Seferihisar’da da rakiplerini geride bırakmıştı.

Milli sporcu, şampiyonluğunun ardından ise sosyal medya hesabından mutluluğunu dile getirdi. Podyumdaki bir fotoğrafını paylaşan Lena, “2017 Türkiye Şampiyonluk unvanını an itibariyle kazandım. Yarışan herkese çok tebrikler! Destek veren, takip eden ve özellikle sponsorlarıma çok teşekkürler. Yelken Federasyonu’na da bu seneki güzel organizasyon ve bize sonunda resmi olarak milli sporcu unvanını verdikleri için ayrıca teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Lena Erdil, PWA Dünya Turu’nda 2017 yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon PWA Dünya Turu’nun Güney Kore ayağında ikinci olan Lena, Japonya’da üçüncülük elde etmiş ve üst üste ikinci kez podyumda yer almayı başarmıştı. Başarılı sporcu, Dünya Turu’ndaki bir sonraki yarışına 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka’nın Hvide Sande şehrinde çıkacak.

Kariyerinde iki IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu apoleti de bulunan Lena, sporun en prestijli turnuvası PWA Dünya Turu’nda ise 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken 2012 ile 2015’te dünya üçüncülüğü elde etmişti. 

Etiketler: Lena Erdil, PWA Dünya Turu’-


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç