Diğer
Kategoriler

Leonardo Araujo: 'Bizim için çok zor bir maçtı'

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, “Bizim için çok zor bir maçtı, ben oyuncularımı kutlamak istiyorum “dedi

Leonardo Araujo: Bizim için çok zor bir maçtı

18 Kasım 2017 20:02

Süper Ligin 12. haftasında Atiker Konyaspor’la karşılaşan 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Leonardo Araujo, basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Araujo, “Bizim için çok zor bir maçtı. Ben bugün oyuncularımı kutlamak istiyorum çünkü takımın gösterdiği oyun mücadelesi hakikaten iyiydi. Baktığımızda ilk yarı ve ikinci yarıyı değerlendirirsek, ilk yarı düzenli bir başlangıç yaptık. Aslında gol pozisyonları da yakaladık eğer bunları değerlendirseydik soyunma odasına 1-0 önde geçebilirdik veya daha fazla golle. İkinci yarı aslında ikinci yarı da iyi başladık ama birkaç pozisyon hatalarından dolayı orada zorluk yaşadık çünkü çok fazla baskıyla geldi Konyaspor. Çok fazla baskı altındaydık ve ardından 1-0 mağlup duruma düştük. Bu skor bizim için kabul edilemezdi. Çünkü biz Konya’ya galibiyet için geldik. Savaştık hakikaten çok pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve Eto’nun golüyle de gol bulduk ve 1 puanla Antalya’ya dönüyoruz. Ben tekrar takım oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, hakikaten inanılmaz bir takım mücadelesi gösterdiler” şeklinde konuştu.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç