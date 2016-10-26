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Leyen'den Türkiye'ye Musul tepkisi

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türk askerinin Musul müdahalesinin Bağdat ve Berlin'de rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.

Leyenden Türkiyeye Musul tepkisi

26 Ekim 2016 13:54

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul'da DEAŞ'a karşı Türk askerlerinin koalisyona bağlı otoriteden bağımsız olarak hareket ettiğini ifade ederek, “Irak'ın devlet egemenliğine saygı duyulmalı ve koalisyonun kurallarına uyulmalıdır” dedi.

Bakan Leyen, Bağdat hükümetinin onayı olmadan Türkiye'nin Beşika'da tank ve topçu atışlarıyla DEAŞ mevzilerini vurduğunu ve Türk askerlerinin Musul'a doğru ilerlemesinin Bağdat yönetimini rahatsız ettiği gibi Berlin'i de rahatsız ettiğini söyledi. Leyen, Paris'te Irak ve Türkiye hariç diğer koalisyon ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Irak'ın toprak bütünlüğüne herkesin saygı göstermesi gerektiğini ve koalisyon güçlerinin koalisyonun kurallarına uyması konusunda anlaştıklarını belirtti. Türkiye'nin koalisyonun ortağı olduğunu ifade eden Bakan Leyen, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeden Türkiye ile konuşulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Bağdat hükümeti, Musul operasyonunda Türkiye'nin görev almasını istemediğini, ihtiyaç halinde ise Türkiye ya da diğer koalisyon ülkelerinden yardım isteneceğini açıklamıştı. Öte yandan Peşmerge komutanlarından Tümgeneral Hüseyin Nureddin Herki, Peşmerge güçlerinin talebi üzerine Türk ordusunun DEAŞ mevzilerini top ve tank atışı altına aldığını doğruladı. 

Mehmet Koca

Etiketler: almanya, Ursula Von Der Leyen


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