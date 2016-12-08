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LG'den, multimedya özellikli akıllı telefon

LG, optik görsel stabilizasyon (OIS) 2.0, ön ve arka geniş açılı kamera, Hi-Fi Quad DAC ve Android Nougat OS gibi birçok yeni özellik içeren multimedya özellikli akıllı telefonu V20'yi tanıttı.

LGden, multimedya özellikli akıllı telefon

08 Aralık 2016 15:37

LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, “LG V20 ile kullanıcılarımıza tamamen kendi zevklerine göre tasarlayabilecekleri bir dünyanın anahtarını veriyoruz. Premium akıllı telefonlarda yeni bir standart oluşturmak için LG V20’de kullanıcıların bir telefonda sevdikleri her özelliğin çok daha fazlasını sunarken, ihtiyaç duymadıklarını ise en aza indirdik. Günümüzde herkes kendi hikayesini anlatmak için oldukça yaratıcı yollar buluyor. Sosyal medyadan diğer insanlarla paylaştıkları bu eşsiz ve yaratıcı hikayelerle kendi hayatlarının kahramanı oluyorlar. LG V20’yi tasarlarken kendi hikayesini anlatan kullanıcılarımızı her zaman aklımızın bir köşesinde tuttuk. LG V20 görselliği ustaca kullanan bu kuşağın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan eşsiz bir cihaz” dedi.

Etkinlikte ürün sunumunu gerçekleştiren LG Electronics Türkiye Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, “LG V20 ile multimedya özellikleri alanında kullanıcılarımıza eşsiz bir özgürlük sağlıyoruz. LG V20 çift arka kamerası ve eşsiz video düzenleme özellikleriyle video alanında akıllı telefon pazarının standartlarını bir üst seviyeye taşıyor. LG V20, ayrıca Google’ın In Apps özelliğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olma ünvanına da sahip” dedi.

Daha önce V10 ile sunulan popüler ikinci ekran özelliği V20 için gözle görülür şekilde geliştirildi. V10’a kıyasla iki kat parlaklık ve yüzde 50 daha geniş font boyutu ile ana ekranın üst kısmına yerleştirilen daha küçük ekranda kullanıcılar yeni bildirimlere ve hatırlatmalara açık havada da kolayca göz atabilecekler. Artık kullanıcılar daha büyük mesajları okumak, hızlıca yanıtlamak ya da bilgi paylaşmak için ikinci ekrana tıklayarak bildirimleri genişletebilecekler.

LG V20, Google’ın In Apps özelliğine sahip dünyanın ilk akıllı telefonu. Google’ın yeni arama modu özelliği kullanıcılara sadece rehber, email, mesajlar ve fotoğraflar gibi telefonda var olan uygulamalarda değil, aynı zamanda yüklenen uygulamalarda da içerik bulmalarını sağlıyor. Uygulama, kullanıcılara son kullanılan uygulamalar, son görüşülen kişiler, son okunan mesajlar ya da aktiviteleri herhangi bir arama yapmadan bulmalarını da sağlıyor.

LG V20, ABD askeri standartlarını uygulayan bağımsız laboratuar tarafından dayanıklılığı ölçmek için yapılan MIL-STD 810G Transit Düşme testini de geçti. Test V20’nin şoklara karşı dayanıklı olduğunu ve 2 metre yükseklikten, ön, arka, yanlar ya da köşeler dahil olmak üzere herhangi bir pozisyonda düştükten sonra bile çalışır durumda olduğunu saptadı. 

Etiketler: ABD askeri, LG, LG Electronics, LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho


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