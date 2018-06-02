Diğer
Kategoriler

LGS maratonu sona erdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde temel eğitimi bitiren 8. sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 2 ayrı oturumda ter döktü. Öğrenciler sonuçların açıklanacağı 22 Haziran tarihini heyecanla beklemeye başladı.

LGS maratonu sona erdi

02 Haziran 2018 13:35

Türkiye genelinde ilk defa bu yıl uygulanan Liselere Geçiş Sınavı için Selendi'de de ilk defa öğrenciler ter döktü. Selendi’de 8’inci sınıfta okuyan 303 öğrenci Selendi Çok Programlı Anadolu lisesinde 17 salonda 38 görevli öğretmen gözetiminde sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölüm halinde sınava tabi tutuldu. Sabah saat 9.30'da başlayan sınavda sözel ve Türkçeden 20 soru, din kültürü ve ahlak bilgisinden 10, İngilizceden 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinden 10 olmak üzere toplam 50 soru, 2. bölümde ise Matematikten 20 ve Fen Bilgisinden 20 soru olmak üzere toplam 40 soruyu cevaplandırdı. Sınavın sözel bölümü için öğrencilere 75 dakika, sayısal bölümü için ise 60 dakika verildi. Tüm tedbirlerin alındığı sınav maratonunda öğrenciler salonlarda iyi bir okula yerleşebilmek için ter dökerken aileleri de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi. Sınava giren öğrencilerin okudukları okulların idarecileri de sınava giren öğrencilerine destek olmak için okul bahçesinde hazır bulundu.  

Etiketler: lgs

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç