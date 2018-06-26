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LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2018 LGS son başvuru tarihi !

Milyonlarca öğrencinin heyecan içerisinde bekledikleri Liseye Geçiş Sınavının sonuçları 26 Haziran 2018 tarihi itibari ile açıklandı ve öğrenci ile velileri LGS tercihleri ne zaman yapılacak sorularını sormaya başladı? İşte 2018 LGS Sınavı tercihleri hakkında tüm aradıklarını burada yer alıyor...

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2018 LGS son başvuru tarihi !

26 Haziran 2018 20:42

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2018 LGS son başvuru tarihi ! 2018 LGS sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenci ve velileri lgs tercihleri ne zaman yapılmaya başlanacak sorularını sormaya başladılar ve konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte bu ekran üzerinden 2018 lgs tercihleri nasıl olacak vb. tüm aradığınız sorulara cevap bulabilirsiniz...

 

2018 LGS TERCİHLERİ NASIL OLACAK?

Liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde alınacak.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük’den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte, derslere göre soru kat sayıları...

Sözel bölüm:

Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1

Sayısal bölüm:

Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4

 

 

Etiketler: 2018 LGS son başvuru tarihi, LGS tercihleri ne zaman yapılacak

 

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