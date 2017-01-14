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Lice ve Hani ilçe kırsalındaki yasak kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar dolayısıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Lice ve Hani ilçe kırsalındaki yasak kaldırıldı

14 Ocak 2017 09:45

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yasağa uydukları için bölge halkına teşekkür edildi. Açıklamada, "İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde 12 Ocak 2017 günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Ocak 2017 günü saat 00.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. 

Etiketler: hani, lice, yasak


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