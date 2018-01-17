Lice’de 18 sığınak ve 1 mağara imha edildi

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi Yalımlı köyü Keşkuvari, Akçabudak köyü Hevsel, Kilimli, Mahmutlu, Dergan ve Dokuzkat, Bayırlı köyü Sağlık ve Seyrek mezraları ile Yünlüce köyü Konuklu mezrası mülki sınırları ile Horazivan Dağı bölgesinde 14 Ocak’ta icrasına başlanılan “Bayrak-75 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Osman Öz-2 Operasyonu”na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun dün gece 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığına dikkat çekilerek, “bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 16’sı Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel mezrası, 1’i Akçabudak köyü Kilimli mezrası, 1’i Bayırlı köyü Sağlık mezrası mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 18 adet sığınak, Yünlüce köyü Konuklu mezrası mülki sınırları içerisinde 1 adet doğal mağara ve 1’i Bayırlı Köyü Sağlık mezrası, 4’ü Yünlüce Köyü Konuklu mezrası mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 5 ayrı avcı boy çukuru, 3’ü basma düzenekli olmak üzere, amonyum nitrat, şeker ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmış toplam 6 adet mayın/EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİ) tarafından yerinde tahrip edilmiştir. Anılan sığınaklar, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen 1 adet RPG-7 antitank Roketatar mühimmatı, 1 adet M-16 Piyade tüfeği fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 takım terörist kıyafeti, 6 adet mayın/EYP düzeneği, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 3 adet küçük tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı patlayıcı madde, 1’er litrelik Sulfuric, Nitric ve Hydrochloric olmak üzere şişeler halinde toplam 3 litre asit, 32 adet 2’li pil bloğu, 31 adet büyük pil, 317 metre elektrik kablosu, sığınak inşasında kullanılan 100 adet kalas ve yaşam malzemeleri, delil niteliğine haiz olanları Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir” denildi.

Tuzaklı 100 kilogram patlayıcı imha edildi

Açıklamada, Silvan ilçesi Kazandağı köyü Taraklı mezrası ile Demirkuyu köyü arasındaki karayolunda, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış mayın/EYP düzeneğinin tespit edildiği de kaydedilerek, düzeneğin PAMİ timince yerinde tahrip edildiği bildirildi.

Yapılan yol kontrolleri ve adli aramalar neticesinde ise, 21 şahıs ve 3 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 9 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ifade edildi.