Lice’de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 2 şehit

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesindeki terör saldırısında 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/EYP’ye basılması neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Mehmet Pişkin