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Lice’de iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada, iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Licede iki terörist etkisiz hale getirildi

25 Şubat 2017 17:44

TSK’dan yapılan açıklamada, Mardin’in Derik ilçesinde üç ayrı adreste güvenlik güçleri tarafından icra edilen adli aramada; üç adet tabanca, 163 adet tabanca fişeği, 77 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 150 gram demir bilye, bir adet pasaport, muhtelif elektronik ve dijital malzeme ele geçirildiğinin ifade edildi. Açıklamada, Hakkari merkezde güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise tespit edilen bir mağara içerisinde; iki adet RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, beş adet pil blogu, 200 metre kablo, 20 litre mazot, bir radyo ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Şanlıurfa Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 2 bin 750 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 50 gram toz patlayıcı maddenin ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, Bitlis merkezde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yaşam alanı olarak kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınakların, düzenlenen hava harekatı ile imha edildiği ifade edildi.

Pelin Üzek

Etiketler: diyarbakır, pelin üzek, terörist, tsk


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